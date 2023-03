Após 18 anos, acusado de homicídio no Pará é preso no Maranhão

Após 18 anos foragido, um homem acusado de homicídio em Marabá, no Pará, foi preso na cidade de Imperatriz, no Maranhão, nesta terça-feira (7). Ele teve o mandado de prisão expedido pelo judiciário paraense por matar José Antônio da Silva Lima, em 2005. E ainda, outro mandado de prisão (temporária) por uma tentativa de homicídio em Manaus (AM), no dia 21 de setembro do ano passado.

A operação para capturar o acusado começou na segunda (6), liderada pela Polícia Civil do Amazonas e contou com as forças de segurança do Maranhão. O foragido já estava sendo monitorado, no bairro Sebastião Régis, na cidade de Imperatriz, quando o cerco foi feito e ele foi capturado, sem resistência. Ele foi ouvido pela Polícia Civil do Maranhão. Ainda não há confirmação se será recambiado para o sistema prisional do Pará ou do Amazonas.

Fabiano Pignata, delegado da PC do Amazonas, lembra que o mandado de prisão por conta do homicídio no Pará previa 16 anos de prisão, em regime fechado. “Logo após esse crime [no Pará], ele fugiu para o Amazonas, onde cometeu uma tentativa de homicídio no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Nessa ocasião, ele desferiu sete facadas contra a vítima, que conseguiu sobreviver”, disse. A vítima era um empresário, conhecido pelo apelido de "Cícero".