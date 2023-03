Acusada de tentar matar atual do ex-companheiro é absolvida pela Justiça em Belém

Flávia Thaiane Quadros foi absolvida por clemência pelo júri popular – quando os jurados inocentam com a livre convicção - nesta segunda-feira (6) em Belém. O crime pelo qual ela respondia era uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 26 de maio de 2016. O julgamento aconteceu na 1ª Vara de Justiça.

Segundo o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a vítima, Regiane da Silva Rodrigues, foi esfaqueada pela ré e a própria irmã Aline quadros. O motivo do esfaqueamento, conforme o TJPA, seria que Regiane estaria se relacionando com o ex-companheiro da ré.

A outra envolvida no crime, Aline, não foi localizada e, por conta disso, não compareceu ao julgamento. Ela segue foragida.