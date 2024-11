Foragido do sistema penitenciário é recapturado e mais duas pessoas presas em Barcarena

Três pessoas, que não tiveram os nomes revelados, foram presas pela Polícia Civil no começo da manhã desta segunda-feira (4/11), em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB). De acordo com a PC, entre os detidos está um dos chefes do tráfico de drogas na Vila do Conde, e que estava foragido do sistema penitenciário desde 2021.

A ação teve o objetivo de cumprir um mandado de recaptura e outro de prisão preventiva contra um homem, que posteriormente foi capturado. Com apoio da Delegacia de Vila dos Cabanos, Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Tocantins, Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e Delegacia de Barcarena, as autoridades conseguiram levantar o local onde o suspeito estava escondido.

Os agentes se deslocaram até o endereço. Na residência, a polícia encontrou 1.324 gramas de maconha, 234 gramas de oxi e 6 gramas de cocaína. Com isso, o alvo da operação foi preso e também outras duas pessoas que estavam no local pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. As três pessoas capturadas seguem à disposição do Poder Judiciário.