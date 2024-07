Foragido do PA por latrocínio é encontrado trabalhando no setor de limpeza em SP

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (18) Kelson Dias do Nascimento, um foragido da Justiça do Pará pelo crime de latrocínio. O homem foi localizado na cidade de São José do Rio Preto (SP). Segundo a polícia, ele levava uma vida tranquila e trabalhava no setor de limpeza do município​ paulista. A prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nordeste paraense, onde o crime ocorreu.

A operação foi realizada por equipes policiais dos 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de São José do Rio Preto, com base​ em informações fornecidas pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, da Polícia Civil do Pará.

Kelson Dias do Nascimento foi condenado por sua participação em um latrocínio ocorrido em 26 de junho de 2012, em Castanhal. De acordo com informações da polícia, na ocasião, ele e outros criminosos assaltaram um lava a jato e, durante o roubo, atiraram quatro vezes à queima-roupa na empresária Isabela Silva, de 29 anos, que também era professora de educação física. Isabela foi assassinada na frente de seu estabelecimento, após ser mantida trancada com os funcionários. O crime teve grande repercussão na cidade.

Kelson estava residindo em São José do Rio Preto há pelo menos cinco anos, levando uma vida aparentemente tranquila e trabalhando no setor de limpeza do município. Após sua prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional e deve cumprir uma pena de 23 anos de reclusão.