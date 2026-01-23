Foragido do Mato Grosso é preso pela Polícia Militar em Ananindeua
A ação ocorreu na quarta-feira (21)
Um homem que estava na situação de foragido por um crime que ocorreu no estado do Mato Grosso foi preso pela Polícia Militar em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A ação ocorreu na quarta-feira (21), no condomínio Residencial Porto Marina. No momento da abordagem, o investigador tentou fugir, mas foi capturado pelos militares.
De acordo com a Polícia Militar, a guarnição se deslocou até o endereço para dar cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça do estado de Mato Grosso. Não há mais detalhes sobre por qual crime suspeito responde. Durante a chegada da equipe policial, o investigado tentou empreender fuga pelo quintal do imóvel, mas foi alcançado e detido pelos agentes.
Após a prisão, os policiais realizaram diligências em dois sítios localizados no município de Benevides, ambos vinculados ao investigado. A suspeita era de que entorpecentes estivessem escondidos nos locais. No entanto, durante as buscas, nenhum material ilícito foi encontrado.
Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia do Distrito Industrial, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.
