Foragido desde 2018, 'Zé Pequeno' é recapturado em Inhangapi

A denúncia de um morador da comunidade Ponta de Terra, em Inhangapi, município localizado a pouco mais de 90 quilômetros de Belém, levou à prisão um homem foragido da Justiça desde 2018. Por volta das 19h30 desta sexta-feira (20), a Polícia Militar recebeu a informação que um possível caso de violência doméstica com disparos de arma de fogo estaria ocorrendo na vila da zona rural. As informações são do Correio do Norte.

Uma viatura, de imediato, foi ao local averiguar a situação, mas encontrou a companheira do homem conhecido como “Zé Pequeno” desmentindo o ocorrido e afirmando que não havia ali qualquer agressão ou ameaça por parte do seu companheiro. A denúncia relatava que o suspeito havia disparado duas vezes com arma de fogo, como forma de ameaçar a mulher.

O casal então foi conduzido até a delegacia, onde foi confirmada a identidade de “Zé Pequeno”. Apesar de ter se apresentado com o prenome Raimundo, na verdade, ele se chama Jaime Farias dos Santos e estava foragido sistema penal desde 2018.

A Polícia Militar confirmou as informações por meio de nota enviada à redação, em que esclarece que as “equipes do 5° Batalhão realizaram a recaptura de um foragido do sistema penitenciário após denúncia de disparos de arma de fogo e suposta violência doméstica na casa da companheira, em Inhangapi. Os policiais militares realizaram buscas no local e não localizaram arma de fogo. A esposa do suspeito negou ter sido agredida ou sofrido qualquer ameaça”.