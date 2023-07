Foragido de Manaus é preso por homicídio e tortura, após se envolver em acidente em Parauapebas

​José Luiz Alves de Souza, 44 anos, foi preso na tarde do último sábado (1º) após se envolver em um acidente, na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. A polícia verificou que o homem era foragido da justiça desde 2018, pelos crimes de homicídio e tortura. O mandado expedido contra ele determina sua prisão preventiva e foi emitido pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus (AM).

A prisão ocorreu depois que​​ um motorista relatou para a Polícia Militar que um veículo preto havia colidido contra ele. De acordo com informações divulgadas pelo portal Correio de Carajás, pouco depois, a guarnição se deparou com o automóvel em questão, que estava com um amassado na traseira.

A revelação da condição de foragido aconteceu quando a polícia verificou os dados da placa do veículo e descobriu que o proprietário era procurado pela justiça manauara. Os dados do motorista foram conferidos e ele foi identificado como foragido.

José Luiz foi levado para a 20ª Seccional de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado.