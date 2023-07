​Belterra: Policial militar morre durante troca de tiros com suspeito foragido do Maranhão

O soldado da Polícia Militar do Pará, identificado como Francisco Batista Ferreira, morreu no início da noite desta sexta-feira (30), na cidade de Belterra, oeste do estado, durante uma troca de tiros com o suspeito Iago Castro, foragido da justiça do Maranhão pelo crime de homicídio. Ele também morreu. Outro policial, que não teve nome divulgado, ficou ferido durante a ação. O confronto ocorreu mais precisamente na comu​​nidade São Francisco da Volta Grande.

De acordo com as primeiras informações policiais, agentes do 35º Batalhão estavam no encalço de Iago para realizar a prisão dele. Durante a ação, o suspeito invadiu uma residência e fez uma idosa de 70 anos refém. Os policiais tentaram negociar para que o criminoso se entregasse, mas não houve acordo.

O homem teria desafiado os militares dizendo que seria “cangaceiro” e “matador”. Ainda conforme os policiais, houve intensa troca de tiros. Antes de ser morto, Iago alvejou dois militares. O soldado Francisco não resistiu e morreu na hora. Um segundo agente foi atingido na perna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) esteve no local e constatou a morte do soldado e socorreu o outro PM até o hospital.

A polícia não descarta a possibilidade de que um segundo criminoso estivesse dando apoio para Iago. Buscas estão sendo feitas na tentativa de localizar esse outro suspeito.