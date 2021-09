Foragido da justiça é reconhecido por câmeras e preso, em Marabá

Com um mandado de prisão em aberto por homicídio, Alexsandro Tavares da Silva, de 33 anos, foi preso na quinta-feira (2), no bairro São Félix, em Marabá. Ele foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do sistema de segurança pública, com reconhecimento de placa.

Após o cruzamento de dados, verificou-se que Alexsandro era procurado pela Justiça de Pernambuco. Ele estava transitando em um veículo – registrado em seu próprio nome – e, após a identificação, as informações foram repassadas para a Polícia Militar, que conseguiu abordar o veículo e o motorista.

Alexsandro se encontrava como foragido da Justiça. Ele foi levado até a Delegacia de Polícia Civil e foi dado cumprimento à ordem de prisão. De acordo com o delegado Vinicius Cardoso, o próximo passo é encaminhá-lo para o Estado de Pernambuco. O delegado não informou, porém, quando isso deve ocorrer. Com informações do Correio de Carajás.