Foragido da justiça é preso por depredar Hospital da Ordem Terceira, em Belém

​William Rafael Bragança da Conceição foi preso, na tarde desta sexta-feira (6), no bairro da Campina, em Belém. Ele foi flagrado quebrando as vidraças e vários outros objetos do Hospital da Ordem Terceira, localizado na travessa Frei Gil de Vila Nova.

Com a atitude, o homem sofreu alguns ferimentos provocados pelos cacos de vidro. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido pelos policiais militares tenente-coronel Kleper Lobo, sargento Franck e soldado Orlando, do 2º Batalhão, responsável pela segurança da área, para a Seccional do Comércio, onde foi autuado em flagrante.

Inicialmente, aos policiais, o homem tinha se apresentado como Mailson Eleno da Conceição Meireles. Porém a idade verdadeira dele logo foi esclarecida. A polícia conseguiu identificar, ainda, que William estava com um mandado de prisão em aberto desde junho de 2017.