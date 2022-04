PC prende foragido do Maranhão, em Breu Branco, no sudeste do Pará

Em Breu Branco, no sudeste do Pará, a Polícia Civil Polícia Civil cumpriu mandado de prisão por crime de tráfico de entorpecentes, no município de Breu Branco, nesta segunda-feira (25), contra Lucas de Souza Farias, mais conhecido como "Metralha".

Ele é foragido do Estado do Maranhão, onde, segundo a polícia, tem passagens pelo crime de tráfico de drogas. Nesta segunda-feira, equipes da Polícia Civil, lotadas na Delegacia de Breu Branco, em parceria com policiais civis da Delegacia de Itinga do Maranhão (MA), conseguiram capturar o acusado, em uma operação conjunta, em Breu Branco.

A PC do Pará informou que o trabalho integrado se iniciou, após a equipe policial do estado do Maranhão repassar a informação de que Lucas estava foragido em Breu Branco.

Ele foi preso e está à disposição da Justiça.