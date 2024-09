Foragido da justiça é preso com 7 mil óculos falsificados em Castanhal

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã de domingo, 29, durante operação de fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional, localizada no quilômetro 54 da BR-316, em Castanhal, região nordeste do estado.

O homem, que não teve a identidade revelada, conduzia um Fiat Doblô branco. Os policiais identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, desde outubro de 2023.

Ao inspecionar o veículo, os policiais encontraram oito caixas de papelão contendo aproximadamente 7 mil óculos da marca "Ray-Ban", todos embalados em plástico e sem documentação fiscal que comprovasse a origem da mercadoria, que foi apreendida pela PRF.

Questionado pelos agentes, o motorista afirmou trabalhar em uma loja de óculos no município de Castanhal e que estaria transportando os produtos a pedido do dono da ótica. Ele declarou ainda que havia coletado a mercadoria no centro comercial de Belém.

O homem foi preso e juntamente com a carga apreendida, encaminhado à Polícia Federal em Belém para os procedimentos legais.