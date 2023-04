Foragido da justiça é preso com três armas de fogo e munições deflagradas em Ponta de Pedras

​Um homem, que não teve identidade divulgada, foragido da Justiça foi preso, na última segunda-feira (4), na cidade de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó. Com ele, a polícia apreendeu três armas de fogo e dois cartuchos deflagrados, durante uma ação de agentes do motopatrulhamento da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional XI (CPR XI).

VEJA MAIS

Os policiais receberam denúncias sobre o foragido, que estaria cometendo roubos na cidade e usando uma residência da localidad​​e Mondrongo como seu esconderijo. Uma guarnição foi até lá para averiguar e encontrou o suspeito em casa, onde havia dois armamentos calibres 32 e 28, além de uma arma caseira e dois cartuchos calibres 32 e 20.

O homem preso e os itens apreendidos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil, para realização dos procedimentos cabíveis. O suspeito foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde está à disposição do Poder Judiciário.