Foragido da Justiça do Tocantins é preso com drogas e arma na BR-316, em Santa Maria do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na manhã desta terça-feira (21/1), durante uma ação com a Polícia Civil do estado do Tocantins. A prisão aconteceu no quilômetro 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. De acordo com a PRF, o suspeito era foragido da Justiça do Tocantins.

Segundo a PRF, durante a segunda fase da operação “1° Coríntios 15:33”, que tem como objetivo combater o crime organizado, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, os agentes abordaram uma carreta Volvo/FH 400 de cor branca.

Os policiais verificaram no sistema policial a existência de um mandado de prisão em aberto contra o condutor, expedido pela 2ª Vara Criminal de Gurupi, no estado de Tocantins.

VEJA MAIS

Segundo a PRF, ao prosseguir com uma inspeção no interior do veículo, os agentes encontraram uma caixa de papelão branca com 25 pacotes de papel contendo haxixe, totalizando 5,787 kg. Além disso, foram apreendidas uma pistola Glock 380, municiada e uma caixa com 50 munições intactas do mesmo calibre.

Questionado pelos agentes sobre a origem droga, o condutor alegou que estava transportando a substância até o estado de São Paulo, porém não informou quem a entregou ou quem seria o destinatário.

Por conta disso, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, para que os procedimentos cabíveis fossem tomados. Ele segue à disposição da Justiça.