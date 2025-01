Foragido por homicídio ocorrido no Mato Grosso é preso no Pará

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Redenção, no sudeste paraense, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem pela prática do crime de homicídio qualificado. O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Água Boa, no estado do Mato Grosso (MT), e toda a ação ocorreu no sábado (18), durante a operação “Cumpra-se!”

Após o mandado ser expedido, a equipe policial conseguiu localizar o indivíduo em uma comunidade na zona rural do município de Redenção. O suspeito foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a execução das medidas necessárias. As investigações do caso em questão seguem com a Polícia Civil do Mato Grosso.

A operação “Cumpra-se!” foi elaborada com o objetivo de cumprir o maior número possível de mandados de prisão por crimes contra a vida e outras práticas criminosas.

A Polícia Civil defende que a operação reforça o compromisso da instituição em garantir a segurança da população paraense e também a preocupação em elaborar operações que assegurem a ordem pública no estado.