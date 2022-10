Foragida do sistema penitenciário de Belém é recapturada pela polícia em Tailândia

Luana Nazaré Maia, de 23 anos, foi recapturada pela Polícia Militar (PM) na noite de quarta-feira (5) no bairro Santa Maria, em Tailândia, nordeste do Pará. Ela estava supostamente foragida depois de sair provisoriamente da penitenciária de Belém. Não foi divulgada desde qual dia ela não era encontrada ou por qual crime havia sido presa. As informações são do Portal Tailândia.

O comandante do 45º Batalhão de Polícia Militar (45º BPM), o tenente-coronel Corrêa, Luana teria sido localizada depois de abordada por uma guarnição de motopatrulhamento, no bairro Santa Maria.

Ela supostamente estaria tendo uma vida normal na cidade. Luana foi encaminhada à delegacia da Tailândia, onde permanece à disposição da Justiça e deve reingressada ao Sistema Penitenciário do Pará.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a primeira prisão de Luana e quando ela teria fugido. A reportagem aguarda retorno.