Fogo destrói carro em estacionamento de loja de materiais elétricos, em Belém

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira (9/8), na calçada de um estacionamento de uma loja de materiais elétricos que fica na avenida Augusto Montenegro, próximo a entrada do Conjunto Satélite, bem em frente ao Terminal BRT Tapanã, no bairro de mesmo nome, em Belém. A princípio, as chamas teriam se originado de um problema no automóvel, que o destruiu totalmente. Ninguém se feriu.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado do caso e mostra o veículo já consumido completamente pelo fogo. Também é possível observar uma grande quantidade de fumaça saindo do carro, enquanto o trânsito segue na Augusto Montenegro.

VEJA MAIS

Uma outra gravação, já de um ângulo mais perto, mostra o carro, com a porta do motorista aberta, antes de ser destruído. A filmagem revela o fogo intenso na parte frontal do automóvel, no capô.

Por volta das 8h30, o fluxo de veículos estava bastante congestionado na avenida Mário Covas, sentido Augusto Montenegro, desde perto do semáforo da entrada do Conjunto Satélite até a Augusto Montenegro, na rotatória do Tapanã. Além disso, neste mesmo horário, muita fumaça saía da carcaça do carro.

De acordo com as autoridades, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) se deslocou ao local para controlar o sinistro. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA sobre o caso e aguarda retorno.