carro pega fogo na augusto montenegro

Um carro de passeio pegou fogo na avenida Augusto Montenegro, próximo de um shopping, no bairro do Parque Verde, em Belém. Não há relatos sobre feridos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois homens tentando apagar as chamas por conta própria. Não há confirmação se eles são os responsáveis pelo veículo. Também é desconhecido o que teria causado o incêndio.

A reportagem de O Liberal apuar mais informações sobre o ocorrido.