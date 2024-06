VÍDEO: Ônibus pega fogo na avenida Almirante Barroso nesta quinta-feira (6), em Belém

Um ônibus pegou fogo no começo da tarde desta quinta-feira, 6, em Belém, na avenida Almirante Barroso. Segundo o Centro Integrado de Operações (CIOp), que atendeu o primeiro acionamento, informou que o caso tratou-se de um 'princípio de incêndio', para o qual o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado. Apesar do termo utilizado, imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça saindo do coletivo.

Um vídeo que foi compartilhado pela internet mostra o veículo parado na terceira faixa, próximo à calçada, com muita fumaça no seu interior, saindo também pelas portas e janelas. Pelas imagens, não é possível precisar o ponto exato onde o caso aconteceu, mas fica próximo ao bairro do Marco, em Belém. Mesmo com o ônibus repleto de fumaça, o restante do trânsito fluía, mais devagar, ao redor do coletivo.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações ao CBMPA, que respondeu, por meio da seguinte nota: "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que o princípio de incêndio foi controlado. A guarnição realizou o resfriamento do veículo".