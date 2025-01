Droga avaliada em mais de R$ 1,6 milhão é apreendida em Óbidos no Pará

Nesta quinta-feira (09/01), uma ação integrada de combate ao narcotráfico realizada pelas forças de segurança da Base Fluvial ‘Candiru’, instalada no estreito de Óbidos, no Baixo Amazonas, resultou na apreensão de 23,4 kg de substância com características de Skunk. A carga ilícita foi encontrada por agentes do Grupamento Fluvial em conjunto com uma guarnição da Polícia Militar e tinha como destino a capital paraense, Belém.

O trabalho das forças de segurança começou ainda na tarde de quinta-feira com diligências pelo rio Amazonas. Durante a abordagem ao navio ‘Golfinho do Mar II’, procedente de Manaus, os policiais utilizaram um cão farejador para localizar a droga, que estava escondida dentro de uma centrífuga, no setor de cargas.

Os entorpecentes, estimados em R$ 1.675.071,40, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais. A droga será periciada pela Polícia Científica e, em seguida, destruída, conforme determina a legislação.

De acordo com o diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, desde o início das operações da Base Fluvial ‘Candiru’, em setembro de 2024, “a estratégia de combate aos crimes de contrabando, narcotráfico e demais delitos nos rios do Pará tem sido ampliada. As forças de segurança, de forma integrada, trabalham arduamente para desmobilizar esses transportes e causar prejuízo ao crime organizado”, afirmou o coronel.