Polícia Militar apreende mais de 500 porções de drogas em Castanhal

Mais de 500 porções de drogas foram apreendidas na posse de três suspeitos na noite da última quinta-feira (02/01), pela equipe do Grupamento Águia 02 da Polícia Militar (PM), em Castanhal, município da região Nordeste paraense. Com os suspeitos foi apreendido mais de 431 porções de maconha, 102 porções pequenas oxi, duas porções grandes de oxi, sete porções pequenas de cocaína, uma porção grande de cocaína, três celulares, um relógio e a quantia de R$ 1.287.

Os policiais faziam rondas por volta das 21h, na rua Vitória Régia, no bairro Propira, em Castanhal, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um homem em frente uma casa abandonada. O homem identificado como Júlio C. R. do N., de 35 anos, estava em frente a casa com o portão aberto, e em um banco de plástico haviam vários embrulhos de substância similar a droga e algumas notas de dinheiro.

Diante do flagrante, a equipe do 5ª Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) entrou na casa e encontrou outros três indivíduos, sendo o primeiro o ANTÔNIO V. M. M., o segundo suspeito conseguiu fugir pulando o muro dos fundos levando consigo sacolas grandes semelhantes as que estavam no local, sendo posteriormente identificado pelos que estavam no interior da casa como sendo nacional e de vulgo DJ. Na casa também estava Fabrícia C. L. D, de 38 anos.

No imóvel foram encontrados diversos tipos de substâncias entorpecentes, onde estavam sendo embalados para comercialização. Os suspeitos estariam embalando as drogas para comercialização, devido a presença de sacos plásticos, linhas, facas, e outros materiais. Outras viaturas foram chamadas para reforçar a ação, pois outras pessoas se aproximaram do imóvel e tentavam atrapalhar a atuação da Polícia. Os suspeitos e as drogas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil.