Fiscalização em Óbidos resulta na apreensão de 10kg de drogas no Baixo Amazonas

Forças de segurança apreenderam 10kg de entorpecentes do tipo maconha, durante abordagem rotineira em uma embarcação vinda da cidade de Manaus (AM), na noite da última segunda-feira (23). A carga tinha como destino à cidade de Santarém, oeste paraense. A apreensão foi realizada em uma ação integrada das forças de segurança instaladas na Base Candiru, em Óbidos, no Baixo Amazonas.

O titular da de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado enfatizou que “as equipes integradas atuam, especialmente, na fiscalização das embarcações, com objetivo de inibir ações criminosas e transporte de cargas ilícitas, a exemplo de mais uma apreensão realizada pelos nossos agente, na noite da última segunda-feira", disse. "Vamos continuar atuando de forma contínua para coibir o tráfico de drogas, assim como outros atos ilícitos na região”, acrescentou o secretário.

Os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), juntamente com agentes da Polícia Militar, realizavam rondas e abordagens de rotina nas embarcações que cruzavam o estreito de Óbidos, quando identificaram, no porão da embarcação F/M São Bartolomeu V, 10kg de drogas do tipo maconha. A carga foi aprendida e levada à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos cabíveis.