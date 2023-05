Fiscais da Sefa apreendem, em Conceição do Araguaia, maquinário avaliado em R$ 2,6 milhões

A coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Conceição do Araguaia, no km 15 da PA 447, apreendeu quatro máquinas que estavam sendo transportadas do município de Catalão, em Goiás, para Conceição do Araguaia. A apreensão ocorreu na sexta-feira (5).

O condutor da carga apresentou quatro notas fiscais referentes ao maquinário, destinado ao ativo imobilizado de uma empresa paraense com a inscrição estadual “baixada”. Portanto, conforme explicaram os fiscais da Sefa, desabilitada da emissão de notas fiscais.

“Nas notas fiscais recebidas vimos, ainda, que não foi feito o devido recolhimento do diferencial de alíquota (Difal)”, disse o coordenador da unidade fazendária no Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior.

Como resultado, os fiscais emitiram um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 303.299,50. O valor total das mercadorias apreendidas foi de R$ 2.653.000,02, ainda segundo a Sefa.