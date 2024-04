Filhote de jaguatirica é resgatado pelo Batalhão de Polícia Ambiental em Irituia

Um filhote de jaguatirica foi resgatado por agentes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), no município de Irituia, a 170 quilômetros da capital paraense, na manhã da última terça-feira (2).

VEJA MAIS

O animal foi encontrado por moradores no terreno de uma residência, na zona rural do município. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) foi informada e acionou o BPA para fazer o resgate e dar ao felino a devida destinação.

O animal estava sozinho, sem os pais, e pa​ssou por uma avaliação com médicos veterinários antes de ser encaminhada para o novo lar. A informação do resgate foi publicada em um perfil do BPA nas redes sociais. Porém, o batalhão não detalhou o desfecho da ocorrência, não sendo possível saber ainda para onde o filhote foi levado.