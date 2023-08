Filhote de jaguatirica de aproximadamente 45 dias é resgatado em Oriximiná

Um filhote de jaguatirica, de aproximadamente 45 dias, foi encontrado na segunda-feira, 7, em Oriximiná, no oeste paraense. O felino estava em uma área de pastagem, na região do lago Sapucuá, na zona rural do município. Na sexta-feira, 10, ele chegou a ser encaminhado para o ZooUnama, em Santarém, onde recebeu atenção especializada e terá um lar temporário.

A família que encontrou o animal passava o final de semana na localidade, quando entrou a jaguatirica sozinha e acionou a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) para resgatá-lo. O órgão realizou os primeiros atendimentos veterinários.

O felino é um macho e foi batizado como “Vegetti” em homenagem ao jogador Pablo Vegetti, do clube Vasco da Gama. O Centro de Triagem Animal (CTA) também realizou as assistências necessárias ao bicho, medicado-o com ferro, e posteriormente, iniciando uma alimentação adequada.

A Prefeitura de Oriximiná entrou em contato com o ZooUnama, para onde o animal foi levado e ficará sob cuidados. O Grupo Liberal entrou em contato com o zoológico localizado em Santarém para saber o estado clínico do felino e segue aguardando uma resposta.

As jaguatiricas (Leopardus pardalis) são os maiores dos chamados gato-do-mato do Brasil. Podem viver até 20 anos e seu habitat são as florestas tropicais, caatinga e pantanal.