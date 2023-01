Bombeiros confundem gata avaliada em R$ 7 mil com filhote de onça e soltam o animal na mata

Uma gata da raça Bengal ou gato-de-bengala avaliada em R$ 7 mil foi confundida pelo Corpo de Bombeiros com um filhote de onça e levada para uma área de mata em Belo Horizonte, Minas Gerais. O grupamento foi acionado nesta terça-feira (10) pelos moradores do prédio onde vive o tutor do animal, que disseram ter presenciado uma “pequena onça”, próximo ao elevador do local.

Segundo informações divulgadas no portal G1, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao condomínio, localizado no bairro Belvedere, após inúmeros pedidos dos moradores, que informaram que o animal estava vagando pelo local há cerca de dois dias e apresentava um comportamento agressivo.

De acordo com Rodrigo Calil, veterinário e tutor do animal, por volta das 7 da manhã os condôminos mandaram mensagens em um grupo do whatsapp, informando que havia uma onça perto do elevador. Ao dar falta do pet, o rapaz foi à portaria, onde foi informado que o animal não mais se encontrava no local e havia sido levado para uma área de mata.

"Eu disse que eles não podiam fazer isso. Eles não têm essa capacidade técnica e, mesmo supondo que seja um animal silvestre, precisam fazer uma triagem. Eles soltaram a gata na mata, eu já liguei pedindo ajuda nas buscas e eles não vêm”, disse o veterinário e tutor da gata, Rodrigo Calil.

Na tentativa de encontrar a gata, Rodrigo Calil começou a fazer buscas na área de mata, mas não encontrou o pet. Segundo informações do G1, a equipe de bombeiros disse que voltou ao local onde o felino foi deixado, mas ele não estava mais lá.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)