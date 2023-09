Filho de ex-prefeito é assassinado com tiro na cabeça no Pará

Alexandre Sato foi assassinado a bala na PA 140, no sentido Bujaru/Concórdia do Pará. O crime ocorreu, no KM-3, por volta das 19h30 de terça-feira (5). Baleado na cabeça, ele é filho do ex-prefeito de Bujaru.

Ainda segundo o portal B1 Bragança Notícias, não há informações sobre as circunstâncias do homicídio. E nem sobre a provável motivação do crime. Mas, aparentemente, nada foi roubado da vítima.

Alexandre era dono de uma oficina de motos na cidade de Bujaru, no nordeste do Pará, e que foi governada pelo pai dele, Jorge Sato, entre 2017 a 2020. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.