Fazendeiro morre depois de ser atingido por ao menos 10 tiros por entregador de comida em Altamira

O fazendeiro Flávio Moreira Teixeira foi assassinado com, pelo menos, dez tiros, na madrugada deste domingo (23), na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Altamira, sudoeste do Pará, nas proximidades de um bar e restaurante. Até a última atualização desta reportagem, ninguém tinha sido preso. Testemunhas disseram que o autor dos disparos de arma de fogo, estaria vestido de preto e seria entregador de alimentos, já que estava com um isopor de entrega. Com informações do Confirma Notícia.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu de motocicleta. Flávio ainda foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Público da Transamazônica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. “Ainda peguei ele, coloquei no carro e levei para o regional, ele ainda estava respirando, mas aí como um tiro atingiu a cabeça, foi muito grave, então o médico avisou que ele não resistiu", afirmou uma testemunha ao Confirma Notícia.

A vítima era dona de uma fazenda em Pacajá, cidade distante 215 quilômetros de Altamira, onde o crime ocorreu. O corpo de Flávio deve ser levado para Minas Gerais, onde será sepultado. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, até agora, ninguém foi preso. A motivação do assassinato ainda é desconhecida.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.