Jovem é morto a tiros em Santarém na madrugada deste domingo (23)

Um jovem, identificado como Alciclei Santos Monteiro, de 19 anos, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (23), na travessa Cristo Libertador, no bairro São Cristovão, em Santarém, oeste do Pará. Duas pessoas teriam chegado a pé no local do crime e efetuado pelo menos cinco disparos na vítima, sendo três na região da cabeça, o que pode indicar características de uma execução. Segundo a polícia, o rapaz assassinado seria usuário de drogas e foi apontado por moradores por envolvimento em furtos na área.

Testemunhas informaram à polícia que os suspeitos fugiram correndo logo após o crime para rumo desconhecido. Militares do 3º Batalhão, responsável pelo policiamento na região, realizaram diligências na área, mas até a última atualização desta matéria ninguém havia sido preso. Alcilei era morador do bairro São Cristóvão.

A Polícia Científica removeu o corpo ao Instituto Médico Legal, para passar por exames necroscópicos que possam ajudar no trabalho das autoridades. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio (D.E.H.). Informações que auxiliem as autoridades podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.