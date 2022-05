Farmacêutico morre durante colisão entre motos em Parauapebas

Um avanço de preferencial provocou a morte do farmacêutico João Francisco Borges Neto, na Rua N-1 do bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do estado. O acidente ocorreu por volta das 14h da última quarta-feira (4). Com informações do site Zé Dudu.

Um colega de João Francisco foi quem registrou a ocorrência na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, nesta quinta-feira (5). No Boletim de Ocorrência, consta que o farmacêutico seguia em sua moto pela Rua N-1, que é uma via preferencial, quando uma outra motocicleta, que trafegava pela avenida U o atingiu em cheio, fazendo com que ele caísse.

Até o momento, a Polícia Civil não conseguiu identificar nem o piloto e nem a moto que provocaram o acidente. Consta ainda no BO que João Francisco foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos.