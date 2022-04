Acidente no Marco: motociclista e passageira ficam feridas após colisão com carro

Duas mulheres ficaram feridas, na manhã desta terça-feira (26), após colidirem com um carro no bairro do Marco. Elas estavam de moto e foram atingidas quando um terceiro veículo fez uma conversão brusca da avenida Romulo Maiorana para a travessa Alferes Costa e saiu do local sem prestar assistência.

Sibele Barreirinha, enfermeira, conduzia a moto e estava com uma amiga como passageira. Estava na Romulo Maiorana, sentido Marco - São Brás. Ela seguia ao lado de um carro quando a conversão brusca do terceiro veículo assustou o motorista que estava do lado delas. Tentando desviar, acabou ocorrendo a colisão.

A enfermeira foi socorrida e a amiga, que preferiu não se identificar, ajudou no contato com o casal que estava no veículo com o qual colidiram. Houve acordo entre as partes. Não foi possível identificar o modelo ou placa do outro carro.