VÍDEO: Famílias brigam entre si com facões e pedaços de madeira no Marajó

Uma briga generalizada foi registrada na manhã desta sexta-feira (10/1), na rua Augusto Montenegro, em São Sebastião da Boa Vista, no Arquipélago do Marajó. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por moradores que informaram que a confusão era formada por duas famílias, que confrontavam entre si com terçados e pedaços de madeira.

Após o acionamento, que ocorreu por volta das 9h, a PM se dirigiu até o local para impedir o conflito. Segundo o relato policial, quatro pessoas estavam envolvidas nas agressões, incluindo um adolescente de 17 anos.

Entre os envolvidos, dois homens ficaram feridos com cortes em várias partes do corpo. Com isso, eles procuraram atendimento no hospital do município e depois foram encaminhados pelos militares até a delegacia de São Sebastião da Boa Vista.

Até o momento, o motivo da briga é desconhecido. Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que "apura as circunstâncias do caso de lesão corporal dolosa". Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.