Família registra ocorrência contra suspeito de importunação sexual de criança em Marituba

A família de uma menina de 11 anos, vítima de importunação sexual em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, registrou o boletim de ocorrência e acompanha o andamento das investigações para que o suspeito seja devidamente responsabilizado. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (11) pelo advogado que representa a família, Leandro Negrão do Amaral.

“Já foi instaurado um procedimento policial. Levamos todas as informações necessárias à Polícia Civil, incluindo dados sobre o suspeito e o veículo envolvido”, explicou o advogado. O carro utilizado no fato pertence a uma terceira pessoa que aparentemente não tem ligação com o suspeito. No entanto, ela também será chamada a prestar esclarecimentos.

O suspeito, segundo o advogado, tem menos de 35 anos, não possui antecedentes criminais e será ouvido pelas autoridades em breve. A criança passará por acompanhamento psicológico para apoio ao enfrentamento do trauma. “A família é humilde, mas muito dedicada e preocupada com a segurança e bem-estar da menina. Várias pessoas também se voluntariaram para oferecer suporte”, acrescentou o advogado.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Ananindeua".

Investigação

De acordo com as investigações e as câmeras de segurança, o homem teria abordado a criança na rua, enquanto ela brincava próxima à sua residência. Ele teria feito perguntas para chamar a atenção da menina e, em seguida, cometido o ato ilícito. “Ele se aproximou dela e perguntou onde era a feira. Depois fez outras perguntas para chamar a atenção da vítima. Quando ela se aproximou do veículo, ele estava se masturbando. Ela correu para a casa assustada e ele fugiu do local”, diz o advogado.

Após o ato, a família foi imediatamente à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Os agentes conseguiram realizar a rápida identificação do veículo.

As imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o veículo, que estava nas proximidades no momento do fato. Além disso, o suspeito foi reconhecido pela vítima durante os procedimentos de escuta especializada.

O caso foi registrado como importunação sexual, que trata da prática de ato libidinoso sem consentimento da vítima. A pena para esse crime varia de um a cinco anos de reclusão. “O combate a esses crimes é fundamental para proteger crianças e adolescentes. A lei prevê punição, mas é importante que a sociedade e as autoridades atuem de forma integrada para garantir justiça e prevenção”, afirmou Leandro Negrão do Amaral.