Família oferece recompensa de R$ 5 mil por informações sobre suspeitos de duplo homicídio

Familiares do sargento da Polícia Militar do Pará, identificado apenas como P. Costa e do genro dele, cuja identidade não foi revelada, ambos assassinados no dia 26 de junho deste ano, estão oferecendo recompensa no valor de R$ 5 mil para quem informar o paradeiro dos suspeitos de envolvimento no duplo homicídio.

De acordo com a PM, os suspeitos foram identificados pelos apelidos de “Fona”, “Gorran”, “Zaqueu” e “GG”. Eles podem estar escondidos na Vila Soledade, na zona rural do município de Moju, ou na cidade de Tucuruí.

As informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, no número 181, ou pelo (91) 9 9159-0425. O sigilo é garantido.

O caso

O crime ocorreu na noite do dia 26 de junho deste ano, na Vila do Carmo, em Cametá. As vítimas estavam sentadas na frente da casa do militar, participando de uma festa de aniversário de dois anos do neto do sargento P. Costa, quando foram alvejadas e mortas na hora. Uma terceira pessoa, também ainda não identificada, mas que seria um sobrinho do militar, chegou a ser atingida com um tiro na panturrilha e foi socorrida em um hospital do município.