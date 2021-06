Polícia procura suspeitos de duplo homicídio, em Cametá

As autoridades policiais de Cametá procuram pelos suspeitos de um duplo homicídio registrado, na noite do último sábado (26), contra um sargento da Polícia Militar do Pará identificado apenas como P. Costa, e o genro dele, cuja identidade ainda não foi divulgada.

O crime ocorreu numa comunidade conhecida como Vila do Carmo. Uma terceira pessoa, também ainda não identificada, mas que seria um sobrinho do militar, chegou a ser atingida com um tiro na panturrilha e foi socorrida em um hospital do município.

De acordo com informações de populares, as vítimas estavam comemorando o aniversário de dois anos do neto do sargento, quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos. O sargento e o genro dele não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. A motivação do crime não foi informada.

Na manhã deste domingo, os suspeitos do crime foram identificados pelos apelidos de “Fona” e “Gorran”. A Polícia Militar faz buscas para localizar e prender a dupla.

Nas redes sociais, o duplo homicídio gerou repercussão entre os internautas que lamentaram a onda de violência registrada na Vila do Carmo, que começou a ser chamada, agora, de “Vila do Terror”. “Vila do Carmo pede paz e segurança”, disse um internauta. “Muito triste e revoltante uma situação dessa. Todos os dias vem sendo assassinadas pessoas de bem, inclusive os que trabalham para tentar combater o crime todos os dias em nosso país”, lamentou outro.

A equipe de reportagem da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e Polícia Civil, para obter mais informações e aguarda retorno.