Falso policial penal é preso durante operação da PC em Belém

O falso policial penal Diego dos Santos Marques foi preso em Belém, no âmbito da operação “Assombro”, deflagrada pela Polícia Civil, na última quarta-feira (20). Ele é suspeito de uma série de crimes cometidos contra um policial civil em junho deste ano, na capital paraense. Segundo a PC, Diego é investigado por ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, lesão corporal de natureza leve e constrangimento ilegal.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Diego, a polícia encontrou o veículo dele, bem como uma arma de fogo do tipo pistola, três carregadores contendo munições de calibre 9mm, uma caixa de munição 9mm contendo 50 unidades, um colete balístico, diversos “medica​mentos” do tipo anabolizante, três facas, uma carteira funcional aparentemente falsa da Polícia Penal do estado do Pará, em nome de Diego dos Santos Marques.

VEJA MAIS

Segundo a PC, antes da entrada dos agentes no imóvel em questão, Diego fugiu pelos fundos da residência, invadindo a casa vizinha, onde estava uma criança. Mediante grave ameaça, o investigado subtraiu o aparelho celular da criança e escondeu-se no armário de um dos cômodos.

Diego foi localizado e recebeu voz de prisão, sendo conduzido até uma unidade policial. Ele foi autuado e encaminhado ao Sistema Penitenciário. Na quinta-feira (21), o falso policial foi submetido à audiência de custódia e teve a prisão mantida. As investigações da Polícia Civil continuam para elucidar o ocorrido.