Falso farmacêutico é preso suspeito de abusos sexuais e venda de remédios abortivos no Pará

Arthur Guimarães Brasil foi preso nesta quinta-feira (11) durante a operação “Sleep”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, com apoio da Polícia Militar, no município de Faro, no Baixo Amazonas. A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela Vara Única da Comarca de Faro.

De acordo com as investigações, Arthur atuava como farmacêutico sem habilitação em uma drogaria de sua família, onde também comercializava e ministrava medicamentos abortivos. Além disso, ele é suspeito de cometer abusos sexuais contra funcionárias e até mesmo contra a própria esposa.

Arthur Guimarães Brasil está preso na Delegacia de Polícia de Faro, onde permanece à disposição da Justiça. (Reprodução)

Segundo a Polícia Civil, o investigado utilizava sua posição de superior hierárquico para praticar atos libidinosos e chegou a ministrar o medicamento Clorazepan na esposa para induzi-la ao sono e manter relações sexuais não consentidas.

O caso teve repercussão em Faro após uma das vítimas registrar denúncia e expor os abusos nas redes sociais, o que encorajou outras mulheres a se manifestarem. Até o momento, quatro vítimas já relataram crimes praticados pelo suspeito com a mesma dinâmica.

Arthur Guimarães Brasil está preso na Delegacia de Polícia de Faro, onde permanece à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos na operação foram documentados e encaminhados para análise.