Faccionado foragido de Santarém é preso no bairro do Guamá, em Belém

Emerson Sírio de Sousa, conhecido como “Bombado”, havia fugido em agosto de 2025 e tinha mandado de prisão por regressão cautelar

O Liberal
fonte

‘Bombado’, faccionado foragido de Santarém, é preso no bairro do Guamá, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Emerson Sírio de Sousa, conhecido como “Bombado”, foi preso nesta quarta-feira (28) pela Polícia Civil do Pará, no bairro do Guamá, em Belém. Integrante de uma facção criminosa, ele estava foragido desde agosto de 2025, quando fugiu da Penitenciária de Santarém, no oeste do Estado.

A prisão ocorreu após a Polícia Civil receber informações sobre a localização do suspeito por meio do disque-denúncia 181. Após a abordagem, os agentes realizaram consulta ao Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen), que confirmou a existência de um mandado de prisão por regressão cautelar, expedido pela Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA).

Após ser capturado, Emerson Sírio foi encaminhado à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais.

Entenda a fuga

A fuga de Emerson ocorreu no dia 19 de agosto de 2025. Na ocasião, policiais penais descobriram um plano de fuga em andamento e conseguiram capturar dois envolvidos. No entanto, “Bombado” conseguiu escapar ao se embrenhar em uma área de mata.

Segundo a polícia, o custodiado exercia a função de responsável pela disciplina da facção criminosa Comando Vermelho. Ele responde pelos crimes de associação criminosa, latrocínio e homicídio qualificado. Emerson Sírio já havia sido preso anteriormente, em abril de 2025, em ações realizadas pela Delegacia de Combate às Facções Criminosas e pela Polícia Militar de Santarém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

'Bombado', faccionado foragido de Santarém, é preso no bairro do Guamá, em Belém
Polícia
