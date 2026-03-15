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Polícia

Operação 'Special Key' prende dois homens com 30 papelotes de drogas em Santarém

Ação combateu o tráfico de drogas conhecida como 'key', fabricada a partir do anestésico cetamina

O Liberal
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Polícia Civil apreendeu 30 envelopes da droga fabricada a partir do anestésico cetamina, em Santarém. (Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil do Pará (PC) prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas durante a realização da Operação Special Key, em Santarém, na última sexta-feira (13). Os investigados foram presos em flagrante por tráfico da droga conhecida como 'key', fabricada a partir do remédio anestésico cetamina. A operação deflagrada através da Seccional Urbana de Santarém cumpriu dois mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Durante as buscas, os policiais encontraram 30 pequenos sacos plásticos com droga separada.

A ação policial contou com o apoio de várias delegacias que compõem a Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas. “Os mandados foram expedidos pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém. As buscas foram realizadas em 16 residências ligadas aos alvos. Na casa de um deles, as equipes policiais encontraram 30 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada aparentando ser material entorpecente, além de outros materiais destinados a preparação da cetamina para a venda", relatou o delegado Erick Peterson, responsável pela investigação.

O delegado informou que o investigado recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico ilícito de drogas e posse de apetrechos para produção do entorpecente. Já o outro homem foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. "Ele atua como um dos fornecedores da cetamina em Santarém, substância que é transformada na droga Key”, relatou.

Além do material entorpecente, ainda foram apreendidos um microondas, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão, uma seringa, duas facas e 13 pacotes de sacos plásticos. Na casa de outro suspeito, foram apreendidos frascos de cetamina, aparelhos celulares e computador.

“Este outro alvo da operação não foi encontrado no endereço, apenas apreendemos estes materiais na residência, que serão encaminhados para a perícia. A operação ‘Special Key’ continua em andamento para localizar outros envolvidos e para combater o tráfico de entorpecentes na cidade”, ressaltou a delegada Raissa Beleboni, titular da Seccional Urbana de Santarém.

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