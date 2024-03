Explosivo de uso exclusivo das Forças Armadas é removido de delegacia no Pará

Uma granada defensiva de uso exclusivo das Forças Armadas foi encontrada na área da Delegacia de Polícia Civil do Tapanã, em Belém, na última terça-feira (12). Segundo informações publicadas em uma rede social pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Pará, a equipe do Esquadrão Contra Bombas (EBC) foi acionada pelo 24º Batalhão, para que fosse feita a remoção de um artefato explosivo que se encontrava na área da unidade policial.

VEJA MAIS

A polícia não revelou detalhes sobre o material. Por esse motivo, ainda não é possível afirmar se o artefato teria sido lançado propositalmente dentro da área da delegacia.

A polícia não revelou detalhes sobre o achado. (Divulgação / Bope)

“Foi feito o deslocamento até a referi​da delegacia, e constatado que se tratava de uma granada defensiva de uso exclusivo das Forças Armadas. A equipe do ECB/Bope, munida de todos os equipamentos de segurança, fez a remoção e transporte para posterior destruição do artefato e confecção de relatório técnico”, diz a publicação feita pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil​, em busca de informações sobre a investigação do caso. O Exército Brasileiro também foi procurado para se manifestar acerca da ocorrência. Em nota, o Exército Brasileiro apenas respondeu que "está apurando os fatos".