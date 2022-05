De moto, ex-soldado do Exército morre em acidente envolvendo caminhonete, em Marabá

O ex-militar do Exército Brasileiro, Mex Alves Silva, de 20 anos de idade, morreu, na manhã desta segunda-feira (9), no Hospital Regional do Sudeste do Pará, após sofrer um grave acidente na noite deste domingo (8), em Marabá, município do sudeste do estado. Com informações do site Debate Carajás.

Testemunhas disseram que o ex-soldado, que seguia de motocicleta, se chocou contra uma caminhonete, no bairro São Félix Pioneiro, por volta de 22h, deste domingo. Amigos de Mex asseguraram que ele teve fratura de crânio com a força da pancada com o veículo pesado.

Mex foi soldado do 52º Batalhão de Infantaria de Selva (52º BIS), no ano de 2021. Colegas de farda dele informaram que ele se licenciou a bem da disciplina, por ter cometido uma infração contra o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) em Marabá.

Neste domingo, logo após o acidente, ele foi levado para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, na manhã desta segunda-feira (9).

No início, segundo amigos do rapaz, o corpo será velado no Balneário da Mangueira, mas depois circulou a informação de que o corpo seria trasladado para o Estado do Maranhão, onde vive a avó de Mex.

De acordo, ainda, com amigos da vítima, ele tinha entrado com recurso na Justiça para tentar retornar para o 52º BIS. O ex-militar deixou um filho. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames cadavéricos.

Até o final da tarde desta segunda-feira (9), familiares e amigos aguardavam a liberação do corpo para realização dos ritos funerários.