Ex-servidores públicos são presos por corrupção e inserção de​ dados falsos em sistemas no Pará

Maurício Luiz Nobre Tavares e José Sérgio Silva Dias foram presos, nesta quinta-feira (7), durante a operação "Certidão Negativa", deflagrada nas cidades de Abaetetuba e Barcarena, nordeste paraense. Com eles, a polícia apreendeu aparelhos celulares, notebooks, documentos e mídias que poderão servir ao longo do processo investigativo.

Segundo a polícia, Maurício e José são ex-servidores da Secretaria de Receitas do Município de Barcarena e estão sendo investigados pelos crimes de corrupção ativa, associação criminosa e inserção de​ dados falsos em sistemas de informação para obter vantagem indevida. Os suspeitos teriam causado prejuízos de mais de R$ 1 milhão à administração pública. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

Como começou a investigação aos servidores?

Conforme a polícia, as investigações iniciaram com a prisão de uma suspeita identificada como Karlene Martins Santos, pelo crime de corrupção ativa, em 18 de outubro de 2023, em Barcarena. A partir dessa prisão, a Polícia Civil prosseguiu com as investigações, levando à identificação e prisão de Maurício e José.

O trabalho de inteligência durou quatro meses. Os agentes descobriram que os suspeitos atuaram por cerca de três anos, causando prejuízo superior a R$ 1 milhão.

Sobre a operação

A operação recebeu o nome de “Certidão Negativa” devido os investigados terem entrado em contato, de maneira persistente, com duas servidoras da secretaria, oferecendo vantagens ilícitas. O intuito era adquirir as senhas de acesso ao sistema de arrecadação municipal, para regularizar as dívidas de empresas e pessoas físicas inadimplentes com o fisco, além de reduzir e isentá-las de tributos municipais, especialmente IPTU e ISS.

Participaram da operação “Certidão Negativa” as equipes de policiais civis da Delegacia Vila dos Cabanos, da Delegacia de Polícia Abaetetuba e equipe da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.