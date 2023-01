Ex-companheiro é preso por decepar antebraço de mulher em via pública de Belterra

Um homem foi preso no final da noite de quarta-feira (24) suspeito de atacar a ex-companheira a golpes de terçado. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (19) na comunidade Amapá, situada no município de Belterra, oeste do Pará. A vítima perdeu o antebraço após a brutal agressão. As autoridades informaram que o suposto motivo teria sido que o fim do relacionamento que havia terminado há três meses. Com informações do Impacto.

A Polícia Civil foi quem capturou o suspeito na comunidade Santa Rita de Cássia, zona rural de Belterra. O delegado Edjalmo Oliveira comandou as investigações, que contaram com apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da delegada Andreza Alves e o Núcleo de Apoio à Inteligência (NAI).

O homem foi encaminhado à 16ª Seccional de Santarém, para os devidos procedimentos. Ao constatar a ficha criminal dele, a polícia descobriu que o suspeito teve passagens por homicídio qualificado hediondo. O crime em questão, aconteceu em novembro de 2013, e Daniel de Oliveira Farias foi assassinado a facadas pelo suspeito e mais um outro homem.

A mulher possui quadro clínico delicado, mas permanece estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém. Informações tinham sido divulgadas de que a vítima estaria grávida, porém exames não comprovaram se ela estaria gestante.