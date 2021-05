Estelionatária é presa por golpes imobiliários que renderam mais de R$ 4 milhões

Uma mulher de 41 anos foi presa na última quinta-feira (27), em Belém, pelos crimes de Falsificação de Documento Público e Estelionato. Segundo as investigações conduzidas pela Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe), a acusada atuava como administradora e corretora de uma empresa que aplicava golpes por meio de contratos fraudulentos. Durante a abordagem da polícia, feita em uma via pública do bairro Umarizal, a mulher ainda tentou fugir.

A partir de documentos fraudados, a acusada negociava a venda de imóveis de propriedade de herdeiros e empresários da capital, golpe que teria rendido à ela um montante de R$ 4.055.000,00. Na presença do titular da Dioe, Neyvaldo da Silva, a indiciada se reservou o direito de permanecer calada, mas, alegou que gastou todo o dinheiro com jogos de azar, nos quais assumiu ser "viciada".

Os golpes deixaram um enorme prejuízo aos proprietários dos bens vendidos e também aos compradores, que agora requerem o ressarcimento dos valores investidos. Além do mandado de prisão preventiva, a Justiça também autorizou busca e apreensão em escritórios da corretora, mas nos endereços fornecidos só havia imóveis vazios.

A golpista foi encaminhada ao Sistema Penal e está à disposição da Justiça.