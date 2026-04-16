'Escudo Feminino': Segup deflagra megaoperação em combate à violência contra a mulher no Pará

A governadora Hana Ghassan dará início nesta quinta-feira (16/4), em Belém, à megaoperação “Escudo Feminino”, com ações em 85 municípios paraenses. O trabalho policial tem como objetivo efetuar ações de prevenção ativa, repressão qualificada e campanhas educativas para divulgação da plataforma SOS Mulher - 190 “Proteção Sem Palavras” em defesa do enfrentamento dos crimes de violência cometidos contra as mulheres, além de fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas.

O ponto de partida da operação ocorreu no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, às 9h, com mobilização de todo o sistema de segurança pública do estado. Hana considerou essa a maior ação realizada no Pará em combate à violência contra a mulher. Os agentes de segurança pública visitarão 400 endereços para cumprir as medidas.

“Essa operação tem uma mensagem muito clara. No Pará, agressor de mulher e criminoso não terão paz. Não quero ter que estar fazendo vídeo para lamentar depois que a desgraça acontecer. Nós agimos antes do crime. Por isso, essa operação está sendo deflagrada. Para que possamos ir de encontro às mulheres que precisam de proteção”, informou ela.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Neves, disse que a corporação fará as fiscalizações não só daquelas que já estão com medida protetiva, mas todas as que acionaram o sistema de segurança pública. “Serão ações pontuais, não só hoje. Esse crime silencioso vai ser combatido. A mulher não está sozinha. O estado e a segurança pública estão com ela”, afirmou.

As ações contam com o reforço de mais de 1.500 agentes de segurança e o emprego de 274 viaturas, destinadas a rondas ostensivas, monitoramento, atividades investigativas e fiscalização em mais de 400 endereços onde há mulheres com medidas protetivas. A operação também prioriza o atendimento das ocorrências registradas pelo Centro Integrado de Operações (CIOp), com foco nas mulheres que já realizaram o cadastro na “Plataforma SOS MULHER 190”.

O secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo, reforçou que as mulheres que se sentem ameaçadas ou tenham sido vítimas de violência podem contatar a "Plataforma SOS MULHER 190". “É uma ligação sigilosa, que pode ser feita do próprio número. Ela pode fazer o registro rápido, responder às perguntas e, a partir daí, o sistema de segurança irá acolhê-la da forma mais célere, passando por cima das demais ocorrências”, destacou.

A operação ocorrerá de forma simultânea nas 16 Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado, com ações efetivas de fiscalização e acompanhamento nas moradias de mulheres com medidas protetivas vigentes, reforço nas delegacias para registros de ocorrências de violência à mulher, reforço no atendimento do canal de urgência e emergência da Segurança, o 190, além da divulgação e orientação da nova plataforma do governo, o SOS Mulher, para o incentivo ao cadastro de mulheres que vivem em situação de risco e vulnerabilidade.

O delegado-geral da Polícia Civil do estado, Raimundo Benassuly, explicou que, se for percebida alguma situação flagrancial de agressão à mulher, o suspeito será preso e conduzido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). “Não vamos tolerar nenhuma agressão à mulher. É a proteção total que o estado irá dar em Belém e em todo o Pará”, ressaltou.

A operação contará com a coordenação da Segup, juntamente com as equipes das Polícias Militar e Civil, por meio das DEAMs e das demais delegacias distribuídas em 78 municípios do Estado.

Por meio de cadastro prévio no site da Segup (https://www.segup.pa.gov.br/), a vítima registra seus dados de forma segura e sigilosa. Em caso de emergência, ao acionar o 190, as informações são automaticamente identificadas pelo sistema do CIOp, permitindo atendimento rápido e prioritário, mesmo sem a necessidade de comunicação verbal.

Após o acionamento, uma viatura é direcionada ao local da ocorrência, com base na geolocalização da vítima, garantindo maior agilidade na resposta das equipes de segurança.

Capital e Região Metropolitana

Na Região Metropolitana de Belém, que inclui os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, a operação conta com o reforço das Polícias Militar e Civil, com atuação de 18 guarnições e 22 equipes de investigação.