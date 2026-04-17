Escudo Feminino: 23 suspeitos são presos e mais de 2,6 mil mulheres atendidas no Pará

A operação “Escudo Feminino”, voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, resultou em 23 prisões em flagrante e no atendimento de 2.602 mulheres em todo o Pará. A ação foi realizada entre quinta (16) e sexta-feira (17) e alcançou 121 municípios do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, mais de 1,6 mil agentes foram mobilizados durante os dois dias de operação. As equipes atuaram no atendimento às vítimas, no reforço do policiamento em áreas consideradas estratégicas e em ações educativas voltadas à conscientização e incentivo à denúncia.

Ainda segundo o balanço, o Centro Integrado de Operações registrou 146 ocorrências relacionadas à operação, reforçando a demanda por ações voltadas ao combate à violência de gênero.

A governadora Hana Ghassan destacou o alcance da iniciativa. “A operação ‘Escudo Feminino’ representa a presença efetiva do Estado e a integração das nossas forças de segurança. É a maior operação já realizada no Estado para combater à violência contra a mulher. No Pará, agressor de mulher não terá espaço. Atuamos de forma preventiva e direta, garantindo proteção a quem mais precisa”, afirmou.

Durante a operação, também foram realizadas fiscalizações em 1.144 endereços de mulheres com medidas protetivas. Ao todo, 310 viaturas foram empregadas em rondas ostensivas, monitoramento e atividades investigativas.

A ação contou com a atuação integrada de diferentes órgãos da segurança pública, incluindo as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Administração Penitenciária.

O secretário de Segurança Pública, Ed-Lin Anselmo, ressaltou os resultados obtidos. “A integração das forças de segurança tem impacto direto na proteção das mulheres paraenses. Vamos continuar ampliando ações preventivas, fortalecendo o atendimento às vítimas e aprimorando ferramentas que garantam respostas rápidas e eficazes”, disse.

A operação também reforçou o uso da plataforma “SOS Mulher 190 - Proteção Sem Palavras”, ferramenta que permite atendimento rápido a mulheres em situação de risco. Com cadastro prévio, a vítima pode acionar o serviço de emergência e ter sua localização identificada automaticamente, mesmo sem comunicação verbal.

A governadora também destacou o papel da tecnologia no enfrentamento à violência. “Estamos implantando uma estratégia única no Brasil de proteção às mulheres. A mensagem é clara: no Pará, nenhum tipo de violência contra a mulher será aceito. Quem ousar cometer esse tipo de crime vai responder com o rigor da lei”, declarou.

A iniciativa integra ações contínuas voltadas à ampliação da rede de proteção às mulheres no estado.