Empresário paraense morre ao cair de ribanceira no Ceará

O empresário paraense José Roberto de Paiva Melo, 69 anos, morreu ao cair de uma ribanceira no município de Baturité, a 93 quilômetros de Fortaleza, no estado do Ceará, na última segunda-feira (12). O acidente ocorreu na rodovia CE-365, e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José Roberto teria perdido o controle do veículo que conduzia. O velório vai ocorrer nesta quarta-feira (14), das 16h às 16h, na Capela do Cemitério Recanto da Saudade, em Ananindeua, na Grande Belém.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE), o automóvel envolvido no acidente pertencia a uma locadora cearense.

VEJA MAIS

Ainda não há informações sobre o que teria levado o empresário a sair da pista. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE),​​ por meio da Delegacia Regional de Canindé.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os bombeiros usando uma corda para retirar o carro de uma área de difícil acesso. O trabalho foi necessário para que a remoção do cadáver fosse feita. (Redes sociais)

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local. Homens do Corpo de Bombeiros fizeram o trabalho de retirada do cadáver de dentro do carro.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os bombeiros usando uma corda para retirar o carro de uma área de difícil acesso. O trabalho foi necessário para que a remoção do cadáver fosse feita.

No Pará, José Roberto era proprietário das lojas Overend, do ramo varejista. No Instagram, o perfil do empreendimento lamentou a perda. “A Overend está em luto. Perdemos alguém por quem toda a equipe tinha um grande carinho, respeito e admiração. Jamais esqueceremos seus ensinamentos e dedicação ao trabalho”, diz a publicação.