Vazamento em frigorífico: trabalhadores intoxicados por amônia já tiveram alta

Ainda na noite desta segunda-feira (12), comunicado emitido pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Marabá confirmava o atendimento prestado a 48 pacientes com sintomas respiratórios provocados pela inalação de agentes químicos. De acordo com a nota, todos os pacientes provenientes do acidente ocorrido no Frigorífico JBS tiveram alta ontem mesmo. Os pacientes não tiveram as identidades divulgadas.

A notícia traz um alívio que contrasta com o susto que funcionários viveram nos momentos em que houve dois vazamentos de amônia nas dependências da empresa, localizada às margens da Rodovia BR-155. "Se o prédio ficasse em uma área mais populosa, mais residencial, muito mais gente poderia ter sido atingida", comentou informalmente um funcionário do frigorífico. "A amônia é armazenada do lado de fora, mas o vazamento foi tão forte que era impossível continuar no prédio", disse.

RELEMBRE

Funcionários do Frigorífico JBS foram retirados à pressas do local de trabalho na manhã de segunda-feira (12), alguns aparentemente inconscientes, e levados para hospitais de Marabá. Eles foram atingidos por dois vazamentos consecutivos de gás amônia, utilizado no sistema de resfriamento, e precisaram de atendimento médico.

Nos vídeos que circularam nas redes sociais, imagens mostram os momentos seguintes ao segundo vazamento. Neles, é possível ver diversas pessoas sendo amparadas por colegas e levadas para ambulâncias de entravam e saíam da empresa.

Em nota, a empresa minimizou o episódio e se limitou a dizer que a situação havia sido normalizada e que "os colaboradores que precisaram de assistência médica foram prontamente atendidos e todos apresentaram sintomas leves".