Empresário morto na frente da família em Moju usava identidade falsa, diz delegado da PC

O empresário morto a tiros na frente da família, na última quinta-feira (17), na cidade de Moju, no nordeste do Pará, usava uma identidade falsa no momento do crime, disse nesta terça-feira (22) a Polícia Civil do Pará, durante uma coletiva convocada para tratar das investigações do caso. As circunstâncias do assassinato ganharam grande repercussão. Anderson Fábio Rodrigues Costa, de 44 anos, foi morto a tiros. Ele teria sido rendido, com a esposa e a filha, durante um assalto na rodovia PA-475, nas proximidades do quilômetro 50, na Vila Boa Esperança, entre os municípios de Moju e Tailândia.

“As investigações revelaram, por meio do trabalho papiloscopista da Polícia Civil, que a identidade da vítima fatal, é, na verdade, outra. Ele usava o documento falso e nós conseguimos qualificá-lo e perceber que ele é foragido da justiça e responde por crimes contra o patrimônio. Mas, independentemente disso, nós vamos nos esforçar para dar uma resposta célere para a sociedade. Esse é um crime grave e precisa ser revelado o quanto antes”, destaca o delegado Mhoab Khayan, superintendente da Regional do Baixo Tocantins. O documento falso encontrado pela polícia com Anderson Fábio o identificava como Anderson Ferraz Torres.

Conforme as informações do delegado, após ser descoberto o nome verdadeiro da vítima, foi realizado o levantamento de dados no sistema policial. Assim, os agentes descobriram que o empresário morto tinha passagem por roubo, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo, todas de 2006. A vítima também tinha sido autuada e condenada por roubo e falsidade ideológica no ano de 2010. A Polícia Civil diz que nenhuma outra informação pode ser divulgada, para não prejudicar as investigações.

“As informações são sigilosas. Nós trabalhamos com linhas de investigação. Eu preciso que a sociedade compreenda que nós não podemos divulgar mais detalhes sobre as investigações neste momento”, afirma Mhoab Khayan.

Retrato falado

Ainda no início da tarde desta terça-feira (22), a Polícia Civil divulgou o retrato falado do homem suspeito de matar um empresário de 44 anos. A divulgação da imagem do suspeito auxilia na identificação e localização do homem.

“É muito importante a divulgação do retrato falado para que a sociedade nos ajude por meio dos nossos canais de denúncia anônima, que é o 181. Onde a identidade do denunciante não é revelada em hipótese alguma. As delegacias da Superintendência Regional do Baixo Tocantins e a delegacia de Moju estão empenhados para dar uma resposta célere para esse crime grave”, destaca o delegado.

Retrato falado do suspeito (Foto: Divulgação PC)

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

O crime

O empresário Anderson Fábio, de 44 anos, foi assassinado a tiros após ser rendido com a esposa e a filha durante o assalto na rodovia PA-475, nas proximidades do quilômetro 50, na Vila Boa Esperança, entre os municípios de Moju e Tailândia. Segundo a Polícia Militar, a família viajava de carro durante a madrugada de quinta-feira (17/4), com destino a Tailândia, quando o veículo teve três pneus estourados, ao passar por um buraco na estrada. Com o carro imobilizado, os três ocupantes do veículo teriam sido abordados por um criminoso armado.

O assaltante obrigou a família a entrar em um dendezal próximo à pista, onde todos foram amarrados, conforme a PM. Segundo os relatos das vítimas, o criminoso estuprou a esposa do empresário na frente da filha do casal. Após o abuso, as duas conseguiram se soltar e tentaram fugir junto com o empresário, mas ele acabou atingido por disparos e morreu no local. O assaltante fugiu levando dinheiro e joias da família.

Concessionária da rodovia se pronunciou

Em nota divulgada nesta terça-feira (22), a concessionária Rota do Pará, responsável pelo trecho onde o crime ocorreu, comunicou que coopera com as autoridades policiais para auxiliar nas investigações.

“A Concessionária Rota do Pará manifesta sua profunda indignação diante do crime brutal ocorrido na madrugada da última quinta-feira, dia 17, no KM 050 da PA-475, entre os municípios de Moju e Tailândia. Solidarizamos com os familiares das vítimas neste momento de dor e reafirmamos nosso total apoio às autoridades competentes para que o responsável seja identificado e preso o mais rápido possível. Desde o primeiro momento, a concessionária tem colaborado ativamente no apoio às investigações das autoridades, fornecendo registros e informações disponíveis que possam contribuir com a elucidação do caso”, afirmou.

A concessionária reiterou que mantém diálogo permanente com a Polícia Militar Rodoviária para ações de operação e ampliação da segurança na rodovia. “Além disso, estão previstas ações como a instalação de câmeras de monitoramento, implantação de bases avançadas e ações integradas com os órgãos de segurança pública para apoiá-los nas ações de policiamento e dar tranquilidade aos usuários da rodovia”, disse.

Sobre a estrada onde o caso ocorreu, a Rota do Pará informou que assumiu recentemente, em agosto de 2024, a concessão do trecho entre Marabá e Belém e tem trabalhado intensamente para promover melhorias na rodovia.

“Desde então, tem concentrado seus esforços na execução de diversas ações emergenciais de recuperação, com foco na segurança e trafegabilidade, incluindo: Operação de equipes de resgate e suporte ao usuário ao longo do trecho, com 4 Guinchos e 2 Ambulâncias 24h, através de serviço 0800. Operação tapa-buracos, com 12 equipes de conservação atuando diariamente ao longo dos 526 km da concessão; Restauração da Rodovia, com uma equipe completa de pavimentação no trecho entre Nova Ipixuna e Jacundá; Reforço da sinalização viária, com implantação de marcação asfáltica e placas em diversos segmentos; Equipes de limpeza mecanizada e roçada ao longo da rodovia.

As obras desta fase de recuperação emergencial estão previstas para serem concluídas até setembro de 2025, antecipando em 11 meses o cronograma inicialmente estipulado, com investimentos de mais de R$ 238 milhões de reais. Logo após essa fase, estão previstos investimentos de mais R$ 738 milhões na ampliação da rede de apoio ao usuário, na duplicação de trechos estratégicos, execução de acostamentos e restauração da rodovia, a fim de aumentar ainda mais a segurança, fluidez e conforto da via”, afirmou. A Rota do Pará ainda reforçou seu compromisso de promover a modernização da rodovia e segue comprometida com a vida, a segurança e o bem-estar de todos que transitam por nossas estradas.