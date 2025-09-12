Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

O Liberal
fonte

A imagem mostra o empresário Estevão Neves Pinto, que foi morto a tiros em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

O homem apontado como o principal suspeito de ser o mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto, morto a tiros em Castanhal no dia 5 de setembro, teria se encontrado com o atirador momentos antes do crime, diz a Polícia Civil. Os detalhes da investigação sobre o homicídio foram divulgados nesta sexta-feira (12), em coletiva à imprensa. A PC informou que Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, nega ter planejado o assassinato.

De acordo com o delegado Pedro Rocha, da Delegacia de Homicídios de Castanhal, as investigações reuniram provas consideradas “irrefutáveis”. “O carro utilizado na fuga, um Creta branco, foi registrado por câmeras saindo da casa de Rafael por volta de 5h59. Depois, o veículo foi até um hotel onde estavam os executores, vindos de Benevides, e, em seguida, seguiu em busca do empresário, cuja rotina já era conhecida pelos criminosos”, detalhou.

O delegado afirmou ainda que o sócio da vítima teria negado a participação. “Ele negou formalmente a participação, mas não forneceu informações sobre onde está o carro. Foi uma situação constrangedora porque ele insiste em negar, apesar das provas coletadas”, explicou Pedro Rocha.

Segundo a Polícia Civil, o atirador e o condutor da moto receberam R$ 6 mil cada pelo crime. O atirador chegou a ser monitorado enquanto tentava fugir para São Paulo e acabou preso na cidade de Santa Maria.

O delegado acrescentou que há outros envolvidos com participação considerada secundária, como quem teria indicado o condutor da motocicleta. “A investigação não parou. Há mais pessoas a serem presas. A família da vítima e a sociedade de Castanhal precisam de todas as respostas”, disse o delegado.

Além dos investigados que estão presos, outras duas pessoas estão foragidas e são procuradas para o cumprimento de mandados de prisão. Outros dois suspeitos que também podem ter tido participação, mas não tiveram as identidades reveladas, estão sendo investigados em sigilo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem morre após ser atingida por motociclista enquanto caminhava junto com a filha em Santarém

O condutor do veículo, após o sinistro, colidiu contra um carro que estava estacionado. Ele foi socorrido em estado grave

12.09.25 13h56

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC

O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

12.09.25 12h35

APREENSÃO DE DROGAS

Carga de 26 kg de skunk é apreendida escondida em ônibus na BR-316, em Santa Maria do Pará

O droga foi encontrada na noite de quinta-feira (11), armazenada em uma caixa de papelão no compartimento de bagagens do coletivo

12.09.25 12h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima teria ajudado na fuga de atirador, diz PC

O investigado teria conduzido um automóvel para ajudar os assassinos a saírem da cidade após o homicídio de Estevão Neves Pinto

12.09.25 11h45

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

ACIDENTE

Colisão entre dois carros de passeio, moto e carreta causa congestionamento na BR-316, em Marituba

O acidente foi registrado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12)

12.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda